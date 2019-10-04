Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığınca düzenlenen "Trakya Sivil Kırsal Kalkınma Çalıştayı" Malkara ilçesinde yapıldı.

Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kırsal kalkınmada hem belediyelere, hem de 100 yıllık köy statüsünden mahalle statüsüne dönen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara büyük işler düştüğünü söyledi.

Albayrak, şöyle konuştu:

"257 mahallemiz de ayrı ayrı değerlere ve güzelliklere sahip. Tüm mahallelerimiz kırsal kalkınmada rol alabilir, proje üretebilir. Yiyecekleri, farklı kültürleri, hayvancılık, doğa yürüyüş parkurları ve daha birçok özellikleri ile kırsal kalkınmada ön plana çıkabilir. Bizler de her konuda yardımcı olmaya, desteklemeye devam edeceğiz."

Trakya Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tuğrul da slayt eşliğinde katılımcılara, Trakya Kırsal Kalkınma Platformu Modeli, platforma kimler üye olabilir, platformun amacı, ana faaliyet alanları, vizyonu, misyonu, platformun hedefleri hakkında bilgiler verdi.