Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

29.01.2021 21:23
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü, System.String[]

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti. Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri de kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Kırklareli, Pazartesi, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


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