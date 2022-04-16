Trakya tarlalarında kanola sarısı şöleni - Son Dakika
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Trakya tarlalarında kanola sarısı şöleni

16.04.2022 11:14
Trakya tarlalarında kanola sarısı şöleni

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola, keyfine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kuştepe köyü yakınlarında toprağı bir halı gibi örten kanola, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Geçen yıl Tekirdağ'da 122 bin dönüm alanda 46 bin ton, Edirne'de 66 bin 970 dönüm alanda 24 bin 898 ton, Kırklareli'nde ise 37 bin 500 dönüm arazide 14 bin 200 ton rekolte elde edildi.

Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

Edirne ve Tekirdağ'da da çiçek açan kanola tarlaları sarıya boyadı.

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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