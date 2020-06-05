Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti - Son Dakika

Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti

Covid-19 ile mücadele kapsamında önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti, System.String[]

Covid-19 ile mücadele kapsamında önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Trakya Üniversitesi bünyesindeki Trakya Teknopark tarafından, yüksek derecede tehlikeli enfeksiyon şüphesi bulunan hastaların taşınması veya mikrobiyolojik faktörlerin bulaşabileceği durumlarda ortam güvenliğinin sağlanması amacıyla tasarlanıp üretilen "Mobil İzolasyon Ünitesi" Trakya Üniversitesi Hastanesine teslim edildi.


Devir teslim törenine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Volkan İnal, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Proje Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler, Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Onur Ustaoğlu ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir "Mobil İzolasyon Ünitesi"nin çok yüksek oranda yerli üretim olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin birçok birimi gibi, Covid-19 ile mücadele sürecine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünürken, Tıp Fakültemizle bu konuda iletişime geçtik ve Prof. Dr. Volkan İnal Hocamız bizlere izolasyon sedyesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Çünkü o dönemde tedarik zinciri kırılmıştı ve paranız olsa dahi yurt dışından ürün tedarik edilemiyordu. Biz de bunun üzerine çalışmalara başladık ve yaklaşık 300 saatlik AR-GE çalışması sonunda, Proje Sorumlumuz Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler ve Proje ve İş Geliştirme Uzmanımız Mehmet Onur Ustaoğlu ile birlikte izolasyon sedyesini üretmeyi başardık. Bu sedye özellikle hastaların farklı sağlık kuruluşlarına naklinde ve hastane içerisindeki katlar arasındaki nakillerinde hayati bir öneme sahip. Çünkü hastanın, tedavi sürecinde, hastane içerisinde tomografiye, röntgene, kan tahliline ve daha birçok yere gitmesi gerekiyor. Bu sedye sayesinde Covid-19'lu hastaların, diğer hastalara virüs bulaştırma riski ortadan kalkıyor. Bu ürünün üretimi dünyada yalnızca Avusturalya ve Çin'de gerçekleştiriliyor. Türkiye'de üretimi yapılmıyor ve ithal olarak temin ediliyor. Biz yaptığımız çalışmalarla ithalat fiyatı bin 800 doları bulan bu ürünü, motoru da dahil olmak üzere her şeyiyle beraber 2 bin 500 TL gibi makul bir rakama, güvenli bir şekilde üretmeyi başardık" dedi.


Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Mobil İzolasyon Ünitesi'nin çalışma prensibi hakkında da bilgi vererek "İçerideki negatif basınç kullanılarak, hastanın soluduğu ve verdiği havanın filtreler yardımı ile dışarıya temiz hava olarak verilmesi ve dışardaki kötü havanın da içeriye temiz hava olarak girmesini sağlıyor. Prize bağlı 7/24, mobil durumda ise 3 saat çalışabilme özelliğine sahip. Ayrıca ergonomik olarak da ambulanslara, askeri araçlara, helikopter ve uçaklara uyumlu olarak tasarlandı. En önemli ve dünyadaki muadillerinden ayrıştıran özelliği ise motorunun sessiz çalışması. Hasta, sedyenin içerisindeki izole ortamda stres içerisindeyken, motor sesi hastanın stresini daha çok artırıyor. Biz motoru sessiz çalışır hale getirerek hastaların bu stresi yaşamalarını da engellemiş olduk." dedi. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ayrıca yüzde 85'i yerli üretim olan Mobil İzolasyon Ünitesi'nin Türkiye'deki bilinen ilk üreticisi olduklarını ve ürünün patentini almak için başvuruda bulunduklarını da ifade ederek, çalışmada emeği geçen herkese ve desteklerini esirgemeyen üniversite yönetimine teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise yaptığı açıklamada "Covid-19 ile mücadele süreci bir seferberlik halinde tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın ilk günden itibaren çok iyi yönettiği bu sürece üniversitelerimiz de çok değerli katkılar sunuyor. Trakya Üniversitesi olarak biz de bu süreçte çok önemli çalışmalara imza attık. Bugün de yeni bir çalışmayı tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknoparkımız tarafından geliştirilen bu ürün, hasta transferi sağlanırken hem Covid-19'lu hastaların izolasyonu hem de sağlıklı bireylerin korunması açısından oldukça önemli bir ürün. Bu ürünün tedariki konusunda yaşanan problem üzerine acaba bunun bir AR-GE çalışması yapılıp üretimi gerçekleştirilebilir mi diye düşündük. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'nun direktifleri ile Teknopark Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ve değerli ekibi bir çalışma başlattı. Çok kısa zamanda değerli Başhekimimiz Prof. Dr. Abdullah Taş ve Yoğun Bakım Klinik Sorumlumuz Prof. Dr. Volkan İnal Hocalarımın yol göstermesiyle dışarıya herhangi bir virüsün çıkmasına ve dışardan da içeriye herhangi bir virüsün girmesini engelleyen izole bir ünitenin üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçip, yaşadığımız dönemde önemi bir kat daha artan bu ürünün seri üretimi için destek isteyeceğiz. Yalnız korona virüs konusunda değil, tüm bulaşıcı hastalıklar için kullanılabilen bir ünite. Bu yüzden her hastanede olması gerek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu önemli başarıya imza atan hocalarıma ve Trakya Üniversitesinin değerli çalışanlarına, hem hastanemize hem de Ülkemize yaptıkları katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Özgür Özdemir, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trakya Teknopark, Covid-19'la mücadelede Türkiye'nin ilk mobil izolasyon ünitesini üretti - Son Dakika

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