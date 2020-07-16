Trakya Tohumcular Derneği, "Trakyalı" markasıyla tohum üretecek - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yürütülen tohumculuk çalışmaları kapsamında kurulan Trakya Tohumcular Derneği, "Trakyalı" markası adı altında tohum üretecek.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakyalı Tohum" markasının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her ülkede stratejik bir ürün kabul edilen tohumun, yasal düzenlemeler ile korunduğunu ve çok sayıda araştırma ve geliştirme çalışması yapıldığını söyledi.

Şahin, tohum sektörünün ıslah çalışmaları ve ihracat odaklı büyümesinin desteklenmesinin hem stratejik hem de ekonomik açıdan Türkiye için önem teşkil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Trakya'da saha ziyaretleri ile içlerinde kamu kuruluşu, üretici örgütü, meslek kuruluşu, sanayici, çiftçinin de yer aldığı ve 46'sı yetkilendirilmiş tohumculuk şirketi olan konunun paydaşı toplam 80 kurum, kuruluş temsilcisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Bu çalışma neticesinde hem ülkemizin küresel tohumculuk sektöründe yer edinmesine hizmet edecek hem de Trakya'nın bu alandaki potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak, ulusal ve uluslararası platformlarda adından söz ettirebilecek beşeri ve fiziksel kapasiteye sahip bir araştırma geliştirme merkezine ihtiyaç olduğunu tespit ettik ve Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş'nin öncülüğünde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinden 10 ticaret borsası ve 28 yetkilendirilmiş tohumculuk şirketinin katılımıyla Trakya Tohum A.Ş.'yi kurduk."

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ise tahıl tohumculuğunda Trakya'nın hem ekolojik yapısı, hem toprak yapısı hem de çiftçinin daha bilinçli ve modern tarım tekniklerini kullanması ve bu konuda yetişmiş insan kaynağına sahip olmasından dolayı avantajlı konumda olduğunu ifade etti.

Toruk, Trakya'da tohum firmalarının sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dernek kurmamızda ki amaç, Trakya tohumunun üstün nitelikli özelliklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya yaymaktır. Hedefimiz de Türkiye'de ki tahıl üretimindeki rekolteyi arttırmak. Çünkü Trakya olarak biz tohumculuğu çok iyi biliyoruz. Trakya tohumunun tüm Türkiye ve dünyada bilinmesi ve markalaşması için çalışmalara başladık ve Trakyalı Tohum etiketi ile bölgemiz tohumlarını tüm Türkiye ve dünyada bilinmesini sağlayacağız. Derneğimizin üyesi olan firmaların geliştirip ürettiği bu tohumlara bir kontrol mekanizması yani garanti mekanizması getireceğiz. Yani, çiftçilerimiz dernek güvencemiz altında Trakyalı Tohum markasını rahatlıkla satın alabilecekler."

Dernek olarak halkı da bilinçlendireceklerini aktaran Toruk, "Kalkınma Ajansı ile ortak projelerimizden birisi de tahıl üretiminde dünyanın üretim merkezlerinden olan Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nde 2022 yılı başında birer temsilcilik açacağız. Temsilcilik açarak çeşitlerin tescili ve ticari hale gelebilmesi için çalışmalar yapacağız. Dernek olarak markayı olgunlaştırıp markanın kontrolünü sağlayacağız ve bu markayı sadece derneğimize üye firmalar kullanabilecek. Bunu yaparak Trakya'daki tohumculuğun gelişmesine katkıda bulunmak, farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı yarattıktan sonra da dernek üyelerimizin bilgi, beceri, yatırımlarını da desteklemek istiyoruz."