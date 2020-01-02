Trakya Üniversiteler Birliği Enerji Sempozyumu'nda Trakya Üniversitesi'nden beş sunum - Son Dakika

Trakya Üniversitesi'nin dönem başkanlığını üstlendiği Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından düzenlenen "Enerji Sempozyumu" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Birliğe üye beş üniversiteden toplam 15 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilen sempozyuma ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Genel Sekreter Sami Yılmaz ile Trakya Üniversitesi Mühendislik Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Semiha Öztuna, Doç. Dr. Dinçer Akal, Doç. Dr. Doğan Eryener, Dr. Öğr. Üyesi Birsen Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Berrin Yılmaz, Arş. Gör. Kadir Aydın ve Arş. Gör. Hacer Akhan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyum öncesi bir müzik dinletisi gerçekleşti.



Sempozyumun açılışında ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden bir konuşma gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Trakya Üniversiteler Birliği'nin kurulduğu 2012 yılından bu yana çok kıymetli hizmetler ortaya koyduğunu ifade ederek birliğin, Türkiye'de bu anlamda başarıya ulaşmış birkaç birliktelikten bir tanesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Süha Özden ayrıca enerjinin günümüzün en hayati konularından olduğunu belirterek "Enerjiyi elde ederken bir taraftan da enerji ile ilgili teknolojilerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Daha az enerji harcayarak daha yüksek verimlilik elde etmek istiyoruz. Yeni ve yüksek teknolojileri kullanarak enerji verimliliğini artıran konuların bizlerle paylaşılıyor olması yeni jenerasyonun bu alanda çalışmalara katılıyor olması en önemli noktayı oluşturuyor. Bundan sonraki kuşaklar da yüksek teknolojiyi öğrenerek, geliştirerek bizleri daha yaşanılabilir bir dünyaya götürecek" dedi.



Trakya Üniversitesi Akademisyenleri sempozyuma beş sunumla katkı sağladı



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden'in konuşmasının ardından geçekleştirilen oturumlarda Trakya Üniversitesi akademisyenleri beş sunum gerçekleştirerek etkinliğe önemli katkı sağladı. Sempozyumda, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Semiha Öztuna ve Arş. Gör. Mustafa Kemalettin Büyükakin "Güneş Enerjili ve Isı Pompalı Çini Kurutma Fırınının Maliyet Analizi", Dr. Öğr. Üyesi Birsen Erdoğan ve Çağatay Akıncı "Toprak - Hava Isı Değiştiricileri", Dr. Öğr. Üyesi Berrin Yılmaz ve Arş. Gör. Kadir Aydın "Radyatör Isıtma sistemine Sahip Bir Ofiste Cereyan Etkisi", Doç. Dr. Doğan Eryener ve Arş. Gör. Hacer Akhan "Güneş ile Hava Isıtma Sistemlerinin Uygulamaları", Doç. Dr. Dinçer Akal "Fotovoltaik Panellerde Sıcaklığın Etkisi ve Farklı Soğutma Yöntemlerinin İncelenmesi" adlı sunumları gerçekleştirdi. - EDİRNE