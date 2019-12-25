Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16. Üst Kurul toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16. Üst Kurul toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun dönem başkanlığını üstlendiği, kurulduğu günden bu yana birçok bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliğe imza atan Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16.

Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16. Üst Kurul toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun dönem başkanlığını üstlendiği, kurulduğu günden bu yana birçok bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliğe imza atan Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16. Üst Kurul Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile Trakya Üniversiteler Birliği Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe katıldı.


Toplantıda, Trakya Üniversiteler Birliği çatısı altında 2019 takviminde gerçekleştirilen projeler değerlendirilerek, birliğe üye üniversitelerde 2020 yılında yapılması planlanan faaliyetler ile öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler görüşüldü.


Alt Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar ve bu kararlara ilişkin gelişmelerin de ele alındığı buluşmada, bir sonraki üst kurula kadar gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin konulara da değinildi. Her yıl en az 20 ortak faaliyet düzenleyen Trakya Üniversiteler Birliği'nin 16. Üst Kurul Toplantısı, bir sonraki üst kurul toplantısının Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmesi ve hediye takdimi ile son buldu. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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