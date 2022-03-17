Trakya Üniversiteler Birliği'nin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri - Son Dakika

Trakya Üniversiteler Birliğinin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Anadolu'dan Balkanlar'a Kurucu Veliler: Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Şaban-ı Veli" paneli düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, panel Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı konuşmada, birliği eğitim ve öğretime, bilim ve teknolojiye bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversiteler Birliği'nin Türkiye'nin en iyi işleyen üniversite birliklerinden olduğunu söyledi.

Birliğin önemli etkinliklere imza attığını ifade eden Tabakoğlu, "Bugün özellikle Anadolu'muzun kuruluşunda 3 önemli isim var. Onlar birbiri ardına yaşamış manevi güneşlerdir. Yetiştirdikleri öğrenciler, öğrencilerin yetiştirdikleri ve hayır duaları ile günümüzü aydınlatmaktadırlar. Bu manevi dünyamızın güneşlerini hayır ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de dini ve tasavvufi kimlikleriyle öne çıkan şahsiyetlerin genç nesillere bu gibi etkinliklerle daha iyi tanıtılacağını kaydetti.

Moderatörlüğünü Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Eminoğlu'nun yaptığı panelde, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan ve Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Maden konuşma yaptı.