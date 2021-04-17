Trakya Üniversiteler Birliği toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 18. Alt Kurul ve Alt Çalışma Grupları toplantısı, Kırklareli Üniversitesi başkanlığında çevrim içi yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ünal Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Birlik üyesi üniversiteler açısından faaliyetlerin çok önemli olduğunu ifade eden Çağlar, el birliği ile güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çağlar, birliğin, eğitim öğretimin kalitesini yükseltmek, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak ve birlik üyesi üniversitelerin bölgenin kalkınmasında oynayacağı rolü arttırmak amacıyla işbirliği halinde ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Türkiye'nin en aktif üniversite birliği olan TÜB'ün bünyesinde her yıl ortalama 20 etkinliğin hayata geçirildiğine dile getiren Çağlar, şunları kaydetti:

"Küresel salgın sebebiyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz etkinliklerimizi kesintisiz bir biçimde online düzenliyoruz. 3 Mart 2021 tarihinde üniversitelerimizin kıymetli rektörleri Kırklareli Üniversitesinde bir araya gelerek 18. Üst Kurul Toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıda TÜB bünyesinde 2021 yılında yapılacak etkinlikler görüşülerek, bölgemize ve üniversitelerimize katkı sağlayacak ortak çalışmalar karara bağlanmıştır. Bu kararların icrası için toplandığımız bugünkü toplantımızda, 14 maddelik gündemimiz, 10 alt çalışma grubumuz ve 90 kişilik katılımcı grubumuz bulunmaktadır. Alt Kurul toplantımız neticesinde alınacak kararların ve gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerin bölgemizin gelişmişliğine ve birliğimizin tanınırlığına katkı sunacağına inanıyorum."

Toplantıya Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, TÜB Genel Sekreteri ve KLÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atalay ile TÜB Alt Çalışma Gruplarında görevli akademisyenler ve idari personel katıldı.