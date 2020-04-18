Trakya Üniversitesi Almanca bölümü öğrencilerinden,

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" kapsamında hayata geçirdikleri "Evde Kal Maske Yap" projesiyle evde maske üretiyor.

Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında öğrenciler, ürettikleri maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtarak Covid-19 ile mücadele sürecine katkıda bulunuyor.

Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Covid-19 salgını nedeniyle örgün eğitimin kesintiye uğraması sonucu çeşitli kurum ve kuruluşlarda yürütülmesi planlanan "Topluma Hizmet Uygulamaları"nı evlerinden sürdürüyor.

E-Ders Uzaktan Eğitim Platformu'nda asenkron olarak verilmeye başlanan "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi için yeni projeler geliştiren öğrenciler, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan koordinatörlüğünde hayata geçirdikleri "Evde Kal Maske Yap" projesi sayesinde evden çıkmadan maske üretiyor.

Sentetik olmayan malzemelerden yararlanarak maske üreten öğrenciler maskelerin dağıtımını, evden dışarı çıkmadan, Vefa Destek Hattı ve diğer görevli kurumlar aracılığı ile gerçekleştiriyor. Ürettikleri maskeleri ilgili kurumlardan gelen görevlilere teslim eden öğrenciler bu sayede ülke genelinde başlatılan Covid-19 ile mücadele sürecine katkıda bulundukları gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara maske ulaştırıyor. - EDİRNE