Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi

6 saat önce

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü, öğrenci ve öğretim üyeleriyle el ele vererek Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden zarar görenlere yardım amaçlı kermes düzenledi.

Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi, System.String[]

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü, öğrenci ve öğretim üyeleriyle el ele vererek Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden zarar görenlere yardım amaçlı kermes düzenledi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen kermeste, öğrenci ve öğretim üyelerinin hazırladıkları yiyecekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Gelirinin tamamının Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3'lük depremde zarar gören ailelerin yardımına gideceği kermesi ziyaret eden TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, depremden etkilenen iki Arnavut öğrencinin de üniversitede öğrenim gördüğünü hatırlatarak, "Gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Küçük de olsa bir katkı vermek istiyoruz. Bu bir gönül bağıdır. Kalbimizin onlarla attığını göstermek istiyoruz" dedi.

Kermesten kendisi de alışveriş yaparak destek veren Prof. Dr. Tabakoğlu, "Biz bu acıya duyarsız kalamazdık. Üniversitemizde öğrenim gören 131 Arnavut öğrencimiz var. Bunlar bizim evlatlarımız. Bu evlatlarımızdan ikisinin depremden etkilendiğini öğrendik. Hem onlara, hem de Arnavut kardeşlerimize bir katkı için bir yardım kampanyası başlattık. Kış mevsimindeyiz ve Türkiye'de olduğu gibi Balkanlar'da da kar ve fırtına var. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Orada çadırda yaşayanlar var. Onlara yardım için buradayız. Gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Küçük de olsa bir katkı vermek istiyoruz. Bu bir gönül bağıdır. Kalbimizin onlarla attığını göstermek istiyoruz" dedi.

Öte yandan Tabakoğlu, 16 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın, Balkan Kongre Merkezi'nde yardım amaçlı bir konser vereceğini belirtti.


Trakya Üniversitesi, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın "bayraklı" paylaşımına İran'dan misilleme
Son dakika: İran'dan "Yolcu uçağı füzeyle düşürüldü" iddiasına yalanlama geldi Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
22:25 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni - Son Dakika
22:23 Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika
22:21 Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
22:17 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 22:31:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]