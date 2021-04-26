Trakya Üniversitesi belirlenen strateji planı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Trakya Üniversitesi'nin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla belirlenen stratejiler kapsamında Balkan Yerleşkesi'nde bulunan lojmanların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Burak İşçimen ile bir araya gelen akademik ve idari personel toplantıda ihtiyaçlara dair görüş ve önerilerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşçimen, stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Üniversitenin fiziki ve beşeri kaynaklarını artırmak ve en etkin biçimde kullanmak üzere belirlenen amaçlar doğrultusunda projeler yaptıklarını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Yerleşkemizde bisiklet yolu, atık kutuları, peyzaj uygulamaları, tasarım duraklar gibi uygulamalarla başlattığımız çalışmalar diğer kampüslerimizde de devam ediyor. Belirlenen hedefler doğrultusunda lojmanlarımızın iyileştirilmesi adına ilk adımlarımızı attık. Kampüs alanı içerisinde engelli vatandaşlarımıza rahatlıkla hizmet alıp verebilecek nitelikte fiziki şartları oluşturmak, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları artırmak, sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir yaşam ve çalışma alanı oluşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalar aralıksız devam edecek."