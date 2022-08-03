Anız yangınları hasat edilmemiş tarla ve ormanları tehdit ediyor - Son Dakika
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Anız yangınları hasat edilmemiş tarla ve ormanları tehdit ediyor

03.08.2022 09:31
Anız yangınları hasat edilmemiş tarla ve ormanları tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, anızların yakılmasının sadece yakılan tarladaki toprak yapısının zarar görmesine değil, çevresindeki hasat edilmemiş tarlaların ve ormanlarına yanmasına neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, anız yakmanın son derece zararlı olduğunu ve hiçbir suretle bu işlemin yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Toprağın verimli yapıya uzun yıllar içinde kavuştuğuna dikkat çeken Kaya, "Anız yakıldığında sadece toprak üzerindeki otlar yanmıyor, toprağın alt kısmındaki organik maddeler de zarar görüyor. Bu organik maddelerin tamamı yanmış oluyor." dedi.

"Anız yakmak geleceğimizi yakmaktır" diyen Kaya, başta üreticiler olmak üzere tarla etrafında çalışan vatandaşların bu dönemde çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kaya, tarla yakınlarına atılan sigara izmaritleri, cam kırıkları ve benzeri yanıcı malzemelerin yangınlara neden olabildiğini dile getirdi.

Anız yakmanın toprağa zarar verdiğini ve gücünü azalttığını belirten Kaya, "Anız yakmak sadece toprak ekosistemini tahrip etmiyor. Bu tarlaların etrafında ormanlar ve tarlalar var. Bu alevler farklı yerlere yayılabiliyor. Türkiye topraklarının organik maddesi zaten düşük. Bir de anız yakarsak bu organik maddenin tekrar geri gelmesi için çok uzun yıllar alır. Çok fazla hayvan gübresi, yeşil gübre gibi birçok maliyetli işlemler yapılmak zorunda kalınır." diye konuştu.

Prof. Dr. Kaya, yakılan anızların çevreye sıçradığında hasat edilmemiş tarlaları ve ormanları etkilediğini vurguladı.

Anız yakmanın büyük zararlara neden olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız bu yerlerin yanından geçerken sigara izmariti başta olmak üzere yanıcı maddeler konusunda dikkatli olmalı. Lütfen topraklarımızı koruyalım, geleceğimizi karartmayalım. Dünyada en değerli şey işlenebilir verimli arazilerdir. Bu topraklar bizlere gıda veriyor. O nedenle topraklarımıza sahip çıkalım. Bu arada hasat hala devam ediyor. Eğer anızlar yakılırsa ve yangın çıkarsa yan tarafta biçilmemiş araziler var, bunlar koca bir yılın emeği ve zarar görebilir. Gıdamız da yanmış oluyor. O nedenle üreticilerimizden ve bu yerlerin etrafında dolaşanlardan son derece dikkatli olmalarını rica ediyorum."

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anız yangınları hasat edilmemiş tarla ve ormanları tehdit ediyor - Son Dakika

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