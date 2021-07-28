Trakya Üniversitesi Bulgaristan'da tanıtıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'ın Kırcaali ve Hasköy illerine bağlı ilçelerin belediye temsilcilerine tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Türküç, üniversitenin tanıtımını yapmak üzere komşu ülke Bulgaristan'ı ziyaret etti.

Kırcaali ve Hasköy illerine bağlı ilçe belediye temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Türkyılmaz ve Türküç, üniversiteyi tanıtarak fakülteler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinin 64 ülkeden 5 bin uluslararası öğrencisiyle bir dünya üniversitesi olduğunu belirtti.

Üniversitenin önceliğinin Balkanlar olduğunu aktaran Türkyılmaz, "Uluslararası 5 bin öğrencimizin 4 bini Balkanlardan, bu rakamın ise bin 200'ü Bulgaristan'dan gelen öğrenciler. Sizleri önemsiyoruz ve kapımızı sizlere sonuna kadar açıyoruz. Evlatlarınız üniversitemizde en iyi şekilde eğitim alacak ve Trakya Üniversitesi'nin güçlü alt yapısıyla alanında uzman donanımlı bireyler olarak mezun olacaklardır. Evlatlarınız bizlerin de evlatları. Trakya Üniversitesi ailesinde onları kendi evlerindeymiş gibi hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis İsmail, Mestanlı Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Gülüzar Mehmed İsmail, Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Nejdie Fahri Akif, Kirkovo Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova, Chernoochene Belediye Başkan Yardımcısı Ferhad Ferhad ve belediye yetkilileri katıldı.