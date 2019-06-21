Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi çalışanlarına 'cankurtaranlık eğitimi' verildi
Son Dakika Güncel Haber

Trakya Üniversitesi çalışanlarına 'cankurtaranlık eğitimi' verildi

32 dakika önce

Bir turizm kenti olmak yolunda emin adımlarla yürüyen Edirne'nin gözde tesislerinden olan Trakya Üniversitesi Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri ve Saros'un incisi Trakya Üniversitesi Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışan personele yaz aylarında artan boğulma vakalarına...

Trakya Üniversitesi çalışanlarına 'cankurtaranlık eğitimi' verildi, System.String[]
Bir turizm kenti olmak yolunda emin adımlarla yürüyen Edirne'nin gözde tesislerinden olan Trakya Üniversitesi Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri ve Saros'un incisi Trakya Üniversitesi Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışan personele yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı Cankurtaranlık eğitimi verildi.

Enez Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 12- 16 Haziran tarihlerinde Öğr. Gör. Burak İşçimen koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimde bronz ve gümüş düzeyde cankurtaran eğimi verildi. 35 saatlik teorik eğitimin ardından kursiyerlere Bronz Cankurtaran Eğitmen Bahadır Kulakaç tarafından uygulamalı eğitim verildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Enez, Edirne, Trakya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askeri yasak bölgeye kanoyla girdi İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı Ekrem İmamoğlu'ndan "illegal diploma" iddiasına cevap: Ne yapacaklarını şaşırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:23:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi çalışanlarına 'cankurtaranlık eğitimi' verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]