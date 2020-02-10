Trakya Üniversitesi depremzede öğrencileri için kermes düzenledi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi depremzede öğrencileri için kermes düzenledi

6 saat önce

Trakya Üniversitesinde (TÜ) geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde evleri zarar gören Trakya Üniversitesi öğrencilerine bağışlanması amacıyla kermes düzenlendi.

Trakya Üniversitesi depremzede öğrencileri için kermes düzenledi, System.String[]

Trakya Üniversitesinde (TÜ) geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde evleri zarar gören Trakya Üniversitesi öğrencilerine bağışlanması amacıyla kermes düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikler giriş katında düzenlenen kermeste, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, TÜ'de öğrenim gören depremzede öğrenciler için kullanılacak.

Kermese destek vererek alışveriş yapan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, düzenledikleri kermesle güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Rektör Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın acısını içimizde hissediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak bizim öncelikli görevimiz. Toplumsal dayanışmanın önemli olduğu şu günlerde sosyal sorumluluk bilinciyle herkesi hem depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak hem de hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarına ortak olmak amacıyla üniversite olarak bir kermes organize ettik. Düzenlediğimiz kermese emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kermesten elde edilen gelir, üniversitemizde öğrenim gören depremzede öğrencilerin yararına kullanılacak."

Trakya Bölgesi, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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