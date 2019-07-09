Son Dakika Haberleri: Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı
Son Dakika Güncel Haber

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı

1 saat önce

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, "İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Araştırılması" başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazandı.

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı, System.String[]
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, "İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Araştırılması" başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut burs programı kapsamında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Adrian Eshraghi tarafından "Epigenetik ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu" başlıklı konularda çalışmak üzere bir yıl süre ile Miami Üniversitesi Kulak Enstitüsüne davet edildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Trakya Üniversitesi, Erdoğan Bulut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patent başvurusu yaptı Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]