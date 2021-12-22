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Trakya Üniversitesi dünyanın "en yeşil" üniversiteleri arasında yer aldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi dünyanın "en yeşil" üniversiteleri arasında yer aldı

22.12.2021 10:12
Trakya Üniversitesi dünyanın "en yeşil" üniversiteleri arasında yer aldı

Trakya Üniversitesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarının dünya çapında değerlendirildiği GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2021 Dünya Üniversiteler Sıralamasında dünya üniversiteleri arasında 288'inci, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 16'ncı sırada yer aldı.

Trakya Üniversitesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarının dünya çapında değerlendirildiği GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2021 Dünya Üniversiteler Sıralamasında dünya üniversiteleri arasında 288'inci, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 16'ncı sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji, iklim değişikliği gibi hususlarda değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Dünyadan saygın üniversitelerin kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric'e bu yıl ilk kez başvuran Trakya Üniversitesi, dünyada 288'inci, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 16'ıncı sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sürdürülebilirlik ve çevre konularında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Dünya ve Türkiye'deki üniversiteler arasında başarılı bir sonuç elde ettiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir kampüs yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de yeşil ve çevreci bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atan üniversitemiz, yaptığı çalışmalarla uluslararası alanlarda da adını duyurmayı başardı. Nüfus artışı, küresel ısınma, doğal kaynakların aşırı tüketimi, kıtlık, doğal afetler gibi küresel problemlerle başa çıkma konusunda yükseköğretim kurumlarına büyük sorumluluklar düşüyor.

Trakya Üniversitesi tam da bu noktada sürdürülebilirliğin evrensel kriterlerini yerine getiren bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini bizlere göstermiştir. Trakya Üniversitesi olarak çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamalar ile enerji, atık ve ulaşım politikaları ve yeşil kampüsler oluşturma konusundaki çabalarımıza ve 'Sıfır Atık2 projesini tüm kampüslerimizde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yeşil indeks başvuru sürecinde çalışmaların koordinatörlüğünü yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru, GreenMetric sertifikasını Rektör Tabakoğlu'na takdim etti.

Trakya Üniversitesi, Üniversiteler, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi dünyanın 'en yeşil' üniversiteleri arasında yer aldı - Son Dakika


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