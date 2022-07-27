Trakya Üniversitesi öğrencisi Uzun, Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi öğrencisi Uzun, Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu

27.07.2022 14:25
Trakya Üniversitesi öğrencisi Uzun, Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Elif Uzun, Avrupa Birliği Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Elif Uzun, Avrupa Birliği Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma bu yıl 11'inci kez düzenlendi.

Çevrim içi eğitim veren 24 üniversiteden 85 öğrencinin katıldığı yarışmada Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı öğrencisi Elif Uzun, yarışmanın İngilizce kategorisinde ikinci oldu.

Uzun'un, Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı"na katılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği, Elif Uzun, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi öğrencisi Uzun, Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi öğrencisi Uzun, Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu - Son Dakika
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