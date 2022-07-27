Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma bu yıl 11'inci kez düzenlendi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği, Elif Uzun, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trakya Üniversitesi öğrencisi Uzun, Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikinci oldu - Son Dakika

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