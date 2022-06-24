Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

24.06.2022 10:04
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı programı öğrencisi Neslichan Moumin, Trakya Üniversitesinin kalbinde hep ayrı bir yeri olacağını belirterek, başarısında büyük katkıları olan akademisyenlere teşekkür etti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu da mezunların üniversitede öğrendikleri hayatın kuramsal kısmının pratiğini bundan sonraki hayatlarında tecrübe edeceklerini belirterek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de öğrencilerini mezun etmenin mutluluğu ve hüznünü bir arada yaşadıklarını belirterek, Trakya Üniversitesi ailesi olarak mezunlarının yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Törene video mesaj ile katılan Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da 40'ıncı yılını kutlayan Trakya Üniversitesinin hayata atılan yeni mezunlarının gurur ve mutluluğunu paylaştığını belirtti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, öğrencilerin ailelerini ve akademisyenleri de kutladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika

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