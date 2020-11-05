Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı

05.11.2020 15:28
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı, System.String[]

TRAKYA Üniversitesi uluslararası literatürde Fransızca ismi 'Rouge d'Andrinople' olarak anılan Edirne Kırmızısı üretiminde kullanılan bir kök boya bitkisi olan Rubia Tinctorum'un Edirne topraklarında yetiştirilerek çoğaltılması adına girişimlere başladı.

TRAKYA Üniversitesi uluslararası literatürde Fransızca ismi 'Rouge d'Andrinople' olarak anılan Edirne Kırmızısı üretiminde kullanılan bir kök boya bitkisi olan Rubia Tinctorum'un Edirne topraklarında yetiştirilerek çoğaltılması adına girişimlere başladı.

Trakya Üniversitesi 1995 yılında ANG Vakfı'nca İstanbul'da kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) yetkilileriyle irtibata geçerek bitkinin üniversite bünyesine kazandırılmasını sağladı. Trakya Üniversitesi adına Edirne Kırmızısı çalışmaları yürüten Orkun Akman tarafından alınan Rubia Tinctorum bitkisinin kökleri Trakya Üniversitesi'ne ait seralara ekilerek çoğaltılması adına çalışmalara başlandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Kırmızısı'nı doğduğu topraklarda yeniden eski parlak günlerine döndürmeyi hedeflediklerini söyledi. Tabakoğlu, "Üniversitemiz tarafından hazırlanan stratejik plan dahilinde bilimsel ve akademik çalışmalarımızdan bir yenisini daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Edirne ve civarında yetiştiği bilinen kök boya bitkisinin uygun koşullarda incelenmesi ve çoğaltılması adına Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile güzel bir iş birliğine imza attık. İleriki dönemde bitkinin daha geniş bir araziye yayılması için akademisyenlerimiz ve araştırmacılarla birlikte, Edirne ve çevresinde saha taraması yapacağız. Nihai hedefimiz, Edirne iklimine uygun koşullarda yetiştiği bilinen bu bitkinin tekstil üretiminde kullanılarak Edirne ekonomisine eskiden olduğu gibi katkı sunması. Biz bugün Edirne Kırmızısı için önemli bir adım daha attık. Bu adımın ardından şehrimizin diğer dinamiklerinin de harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle tekstil firmaları ve kentteki ilgili meslek kuruluşlarının olayın ticari boyutuna eğilmesi gerekiyor. Yapılacak güzel iş birlikleri sayesinde rengi sadece bilimsel, kültürel ve sanatsal olarak değil, işin ticari boyutunu da düşünerek kent ekonomisine kazandırmalıyız. Trakya Üniversitesi olarak başlattığımız bu stratejik çalışmalar farklı alanlarda artarak devam edecek. Edirne Kırmızısı'nı eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.BİTKİNİN BÖLGE ŞARTLARINDAKİ TARIMSAL POTANSİYELİ DE BELİRLENECEKEdirne ve civarında yetiştiği bilinen ve köklerinden alizarin ve parparin adlı boyar maddelerin elde edildiği Rubia Tinctorum bitkisini, bünyesindeki seralarda yetiştirmeye başlayan Trakya Üniversitesi, aynı zamanda proje çalışmalarıyla bitkinin bölge şartlarındaki tarımsal potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor. Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan'ın planladığı proje ile Rubia Tinctorum bitkisinin Edirne şartlarında 3 yıllık bir süre ile büyüme, gelişme, verim ve köklerindeki boya miktarının belirlenmesi amaçlanıyor. Kök boya bitkisinin tohumlarındaki çimlenme oranının düşük ve bitkinin hasat olgunluğuna gelme süresinin uzun olmasının en başta gelen tarımsal üretim zorlukları olduğunu belirten Tan, bu nedenle çimlendirmeyi hızlandırmak ve hasat süresini kısaltmak için çalışmaya başladıklarını ifade etti.Bahar dönemiyle birlikte bitkinin arazi şartlarında çoğaltılması planlanırken farklı genotiplerin yer aldığı bu bahçede bitkilerden tohum ve kök üretimlerinin yapılması hedefleniyor. Trakya Üniversitesi'ne ait seralarda bakım ve yetiştirme işlemleri süren bitki ile ilgili projelere de başlayan üniversitesi yönetimi, ileriye dönük olarak bitkinin ekildiği bir gösteri bahçesi de oluşturmayı planlıyor.EDİRNE KIRMIZISI

İlk kez 15'inci yüzyılda Edirnekari ustalarının kullanmaya başladığı Edirne Kırmızısı, çok zahmetli boyama sürecini içermesi ve sırrını çözene yüksek miktarlı ödüllerin verildiği bir renk olarak tarihte yerini almıştır. Fransa'da pamuk kullanımının yaygınlaşması ve sanayi devrimi ile bu rengin sırrını çözmek bir kat daha önemli hale geliyor. Bu sebepten dolayı Avrupa'da ilk defa Fransa'da 1740'lı yıllarda üretiliyor, başta Türk Kırmızısı denirken sonra Edirne Kırmızısı olarak yeniden adlandırılıyor. Hatta askeri kıyafetler de dahil olmak üzere, pek çok tekstil alanında önemli bir yer ediniyor Edirne Kırmızısı. Edirne Kırmızısı'nın ortaya çıkış sürecini ve yapım aşamalarını detaylı anlatan Fransızca yazılı Amerika'dan temin edilmiş kaynak "Andrinople Le Rouge Magnifique" bugün Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen program ile Edirne Kitaplığı envanterinde 550'nci kitap olarak yerini aldı.


Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı

Trakya Üniversitesi, Fransızca, Edirne, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı         
14:33
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Önünü kesip Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei