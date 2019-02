Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Uluslararası Öğrencilere Oryantasyon Programı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan uluslararası öğrencilere oryantasyon programı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Oya Onat Kocabıyık, Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Donat Bacıoğlu tarafından, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonu'nda, Eğitim Fakültesi'nde okuyan uluslararası öğrencilere oryantasyon programı kapsamında etkinlikler düzenlendi.



Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oya Onat Kocabıyık etkinliğin açılış konuşmasını yaparak, "Uluslararası öğrencilerin çoğu başarılarına başarı katmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sunduğunu düşündükleri için Trakya Üniversitesini tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Trakya Üniversitesi kültür, sanat, farklı spor dalları ve etkinlikleriyle öğrencilerimize gelişim alanlar yaratıyor. Ayrıca Trakya Üniversitesinin sahiplenici tutumu sayesinde, uluslararası öğrencilerimiz yaşadıkları veya yaşayabilecekleri zorlukları daha kolay bir şekilde atlatıyor. Üniversitemiz her konuda uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Oryantasyon hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer almakla birlikte üniversite yaşamına yeni başlayan öğrencilerin yeni ortamlarına alışmalarına yardımcı olmak amacıyla planlı ve programlı bir şekilde sunulması gereken bir hizmet. Bu sebeple uluslararası öğrencilerimizin adaptasyon sürecine yardımcı olabilmek için bugün bir araya geldik" dedi.



Programda ilk olarak "Konuşma Sırası Uluslararası Öğrencilerde" etkinliği gerçekleştirildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sunumda farklı üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların neler olduğu ve bu sorunlarla nasıl baş ettiklerine yönelik bilgilendirme ve video gösterimleri yapıldı. Ardından uluslararası öğrencilere benzer problemleri yaşayıp yaşamadıkları varsa neler yaptıkları ve yapabileceklerine yönelik olarak soru cevap oturumuna yer verildi.



Oryantasyon programının ikinci etkinliğinde, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan uluslararası öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşmalarına yardımcı olmak ve kendi kültürlerini diğer öğrencilere tanıtmaları amacıyla "Uluslararası Mutfakları Tanıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde Türk ve uluslararası öğrenciler arasında gruplar oluşturuldu. Daha sonra her bir grupta bulunan uluslararası öğrenciler kendi grubunda bulunan Türk öğrencilerin de yardımıyla kendi yörelerine ait değişik yemekleri yaptı. Her bir grup yemeğin yapım aşamasını kameraya kaydederek daha sonra yaptıklarını video gösterimi ile diğer öğrenci ve öğretim üyelerine anlattı. Öğrenciler tarafından yapılan birbirinden farklı ve lezzetli yemekler, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi fuaye alanında diğer öğrenciler ve öğretim üyelerine sunuldu. Etkinliğin sonunda gruplar ile bir araya gelinerek değerlendirmede bulunuldu. - EDİRNE

