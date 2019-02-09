Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi, Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Şube Başkanlarını Ağırladı

Trakya Üniversitesi, Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Şube Başkanlarını Ağırladı

37 dakika önce

Trakya Üniversitesi, Erasmus Öğrenci Ağı (Erasmus Student Network-ESN) Türkiye Şube Başkanları Toplantısı'na (Section President Meeting-SPM) ev sahipliği yapıyor.

Trakya Üniversitesi, Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Şube Başkanlarını Ağırladı, System.String[]
Trakya Üniversitesi, Erasmus Öğrenci Ağı (Erasmus Student Network-ESN) Türkiye Şube Başkanları Toplantısı'na (Section President Meeting-SPM) ev sahipliği yapıyor.

8-9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantının açılışı, 8 Şubat'ta, geniş bir katılım ve yoğun bir ilgiyle gerçekleşti. 2016 yılında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Trakya Üniversitesi Erasmus Öğrenci Ağı Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 3 gün boyunca 38 farklı üniversiteden 150'yi aşkın katılımcı yer alacak.

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Erasmus Öğrenci Ağı lider ve temsilcilerini bir araya getiren organizasyonun açılışına, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Akıncı, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve ESN Trakya Danışmanı Dr. Önder Ayer, Erasmus Öğrenci Ağı Türkiye Başkanı Ali Mert Bölükbaşı ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen topluluk başkanları katıldı. Etkinlikte, Erasmus Öğrenci Ağı Trakya Üniversitesi Temsilcisi ve Topluluk Başkanı Yağız Yılmaz ve topluluk üyeleri, misafir katılımcılara eşlik etti.

40 ülkede 900'den fazla yükseköğrenim kurumunda temsil edilen ve 15 binin üzerinde aktif üyesiyle her yıl genişleyen Erasmus Öğrenci Ağı'nın temsilcileri, üç gün boyunca devam edecek olan toplantılarda faaliyetlerine, hazırladıkları proje ve sunumlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunacak. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:57 Kaynak: İHA

Erasmus, Türkiye, Trakya Bölgesi, Güncel
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