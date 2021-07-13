Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri çevrimiçi törenle mezun oldu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi'nde çevrimiçi mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle tamamlayarak Fen Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için çevrim içi mezuniyet programı düzenlendi.

Törende konuşan dönem birincileri Işıl Nur Çamlıcalı ve Egzon Xhyrxhehallo, başarılı olmak adına çok çaba gösterdiklerini belirterek, emeği geçen akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim ise salgın nedeniyle buruk bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, yüz yüze yapılan eğitimin tadını alamadıklarını ifade etti.

Verdikleri eğitimin genel kapsamlı olduğunu, gerçek başarının uzmanlaşmakta yattığını aktaran Zaim, "Kendinizi sürekli geliştirme çabasında olun. Yabancı bir dil, internette bilgece dolaşmak ve Türkçe seviyenizi yükseltmek sizleri ileriye taşıyacak önemli kazanımlardır." ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninde bir video mesaj ile öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da mezunlarının ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmalarının kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olacağını vurgulayarak, öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

Tören, meslek andının söylenmesiyle son buldu.