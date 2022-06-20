Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

TÜ Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere çalışma hayatlarında başarı dileyen Zafer, "Sizlere başarılı bir meslek hayatı, sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum. İnşallah, ülkemiz, aileleriniz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olursunuz" dedi.

"Güç bilgiden gelir"

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, geçen yıl salgın nedeniyle internet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdikleri mezuniyet törenlerini bu sene yüz yüze yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bizler uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz" diyen Zaim, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir şeyi yönetmek istiyorsanız önce onu ölçmelisiniz. Ölçmek için birim gerekir. Birim için ise ortak akla ihtiyaç vardır. Ortak akıl, doğru gözlem, iş isteği ve anlaşma sonucu oluşur. Doğru gözlem için ön yargısız inceleme gerekir.

İş isteği için yaşama sevinci, anlaşmak için ise düzgün dil. Bunlar olmadan birim icat edilemez, bilim yapılamaz. Bilim yapılmadıkça tarih yazamazsınız, çünkü tarih yazmak için sadece haklı olmak yetmez, ayrıca güçlü olmak gerekir. Güç bilgiden gelir. Bilmeyenle bilen hiçbir zaman bir olmayacaktır. Bütün güzelliklerin sizin olması dileğiyle bundan sonraki yaşamınızda başarı ve mutluluklar diliyorum."

Fakülte birincisi Belinay Hatip de bilim ışığında öğrenmeye, araştırmaya ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Törene Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat Karabulut ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.