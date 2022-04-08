Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi Bulgaristan'da açıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi Bulgaristan'da açıldı

08.04.2022 11:03
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi Bulgaristan'da açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının eserlerinden oluşan "Balkan Sergileri II", Bulgaristan'ın Varna kentinde sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının eserlerinden oluşan "Balkan Sergileri II", Bulgaristan'ın Varna kentinde sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sergide öğretim üyeleri ve öğrencilerin özgün temaları ile yaptıkları resim, heykel, grafik ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerdeki 50 eser yer aldı.

Varna'daki bir sanat galerisinde açılan sergiyle, Bulgaristan ve Türkiye'nin benzer kültürel özellikleri ve bu özelliklerin sanatla yansıtılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, kültürel ve sanatsal etkinliklerin sınırları ortadan kaldırarak ülkeleri birbirine yakınlaştırıcı gücü olduğunu belirtti.

Güzel bir sergiyi Bulgaristan'da açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Sanat evrensel bir dile sahip ve bu nedenle aynı dili konuşuyor olmak ve bir arada bulunmak önemli. Bu bağlamda sergi, hem kültürel zenginliklerinin görülmesi hem de iki ülke arasında dostluk bağlarının güçlenmesi açısından büyük katkılar sağladı. Aynı zamanda sergide öğrenci ve akademisyenlerin çalışmaları bir arada yer aldı. Böylece sanatseverler, iki farklı grubun çalışmalarını etkileşim içerisinde izleyebildi. Bu da bizleri ayrıca mutlu etti."

Boris Georgiev Sanat Galerisi Yöneticisi Doroteya Pavlova da birbirinden güzel eserlerden oluşan sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Serginin açılışına, akademisyen, öğrenci ve sanatseverler katıldı.

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Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Bulgaristan, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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