Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" açıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Bahar Melodisi Sergisi" Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Gökduman'ın yürütücülüğünü yaptığı proje ile hazırlanan sergide 26 öğrenci, müzik enstrümanı veya müzik ile ilgili kompozisyonu tuvaline yansıttı.

Müzik ile resim arasındaki ilişkinin çok eskilere dayandığını belirten Doç. Dr. Deniz Gökduman, iki dal arasındaki yakınlığa ait bu bilginin, kendisinde Devlet Konservatuvarının duvarlarını süsleyecek böyle bir serginin hayata geçmesi düşüncesini tetiklediğini ifade etti.

Gökduman, sergide yer alan eserlerin konservatuvarın ortaokul ve lise bölümünde okuyan öğrencilere ilham kaynağı olmasını umduğunu aktardı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de resmin sanat içerisinde özel bir yeri olduğunu, böyle özel ve seçkin bir konuya odaklanmış bir serginin büyük bir değeri olduğunu ifade etti.

Açılışına Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in de katıldığı sergi, 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.