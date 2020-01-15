Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Keşan'a sanatsal dokunuş - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Keşan'a sanatsal dokunuş

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Keşan Belediyesi, Edirne'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçesi olan Keşan'da ortaklaşa sanatsal projeler geliştirecek.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Keşan'a sanatsal dokunuş, System.String[]

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Keşan Belediyesi, Edirne'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçesi olan Keşan'da ortaklaşa sanatsal projeler geliştirecek. İki kurum arasında yapılan anlaşma gereği Keşan'ın birçok noktası, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan sanat eserleriyle donatılacak.


Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu önderliğindeki heyet, konuya ilişkin temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Karaağaç'taki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret ederek Dekan Prof. Melihat Tüzün ile bir araya geldi. Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Nehir Gergin, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç ve Park Bahçeler Birimi Sorumlusu Pelin Sençper'in de yer aldığı ziyarette iki kurum arasında geliştirilebilecek projelerin ön görüşmesi gerçekleşti.


Ziyaret sırasında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Heykel ve Resim Bölümü atölyelerini gezen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra öğrencilerle sohbet ederek atölyeler ve atölyelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde hayata geçirdiği sanatsal çalışmalarla, üniversite ve toplum arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Fakültede üretilen ya da üretilecek eserlerin önümüzdeki günlerde, Edirne'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keşan'a ayrı bir değer ve renk katacağını belirtti. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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