Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden "Temel sanat işleri" sergisi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden "Temel sanat işleri" sergisi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin'in, Temel Sanat Eğitimi Dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Temel Sanat İşleri" sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu'nda açıldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin'in, Temel Sanat Eğitimi Dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Temel Sanat İşleri" sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu'nda açıldı.


Güzel Sanatlar Fakültesinde resim, grafik ve heykel bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kağıt üzerine yaptığı 175 çalışma ve 100'e yakın strüktürle elde edilen enstalasyonun sergilendiği "Temel Sanat İşleri" sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün de katıldığı programla açıldı.


Sergi açılışında bir konuşma yapan Dekan Tüzün, Temel Sanat Eğitimi dersinin öneminden ve öğrencilere sağladığı katkılardan bahsederek sergiye destek veren öğrencilere teşekkür etti. Doç. Ayhan Çetin de sergide yer alan çalışmaların, son dört yılda Temel Sanat Eğitimi Dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluştuğunu belirtti. Konuşmaların ardından açılışa katılan öğrenci, akademisyen ve sanatseverler sergiyi gezdi. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Ayhan Çetin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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