Trakya Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinde örnek davranış - Son Dakika

Lösemi hastalığı nedeniyle 2014 yılında hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Memuru Bayram Ali Tali anısına, mesai arkadaşları tarafından bir organizasyon düzenlendi.



Ardından, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hemşire ve hekimler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen organizasyondan elde edilen gelirle, mahküm servisindeki hemşire odasını yenileyerek örnek bir davranışa imza attı. Bu sayede, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin önemli bir geleneği sürdürülürken, hemşire ve hekimler 5 yıl önce hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının adını yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.



Benzer bir uygulamayı daha önce Psikiyatri Kliniği Bahçesi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği için de yapan Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, yaklaşık bir ay süren çalışmalar sonunda, modern bir görünüme kavuşan hemşire odasını, hayatını kaybeden mesai arkadaşları Bayram Ali Tali'nin adını vererek açtı. Oda için düzenlenen törene, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hastane Müdürü Nevzat Üstün, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.



Hizmete sunulan odanın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün, hastanede bulunulan ortamları güzelleştirmek adına önemli çalışmalara ve örnek sosyal sorumluluk projelerine imza attığını kaydederek, "Hemşirelerimiz, Hastanemiz bünyesinde yaklaşık iki yıldır önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Organizasyonlar düzenleyerek, elde ettikleri gelirle çalışma alanlarımızı ve ortak yaşam alanlarımızı daha güzel hale getiriyorlar. Bu tür duygu ve düşünceler artıkça, sosyal ilişkilerimiz ve birlikteliğimiz de güçleniyor. Bu tür projelerin örnek olmasını diliyorum. Emeği geçenlere Başhekimlik olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas da, kalıcı eserler oluşturmak için her zaman el birliğiyle hareket ettiklerini ifade ederek, amaçlarının "dayanışma" ve "ahde vefa" ilkeleriyle mesleki birlikteliği sürdürmek olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından, Sağlık Memuru Bayram Ali Tali adını taşıyan hemşire odası, Hastane Yönetimi ve hemşireler tarafından kesilen kurdele ile açıldı. - EDİRNE