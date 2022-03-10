Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi

10.03.2022 14:05
Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi

Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi.

Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanedeki ameliyat odalarından altısındaki cihazlar yenileriyle değiştirildi.

Yenilenen odaları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıbbın en ileri teknolojilerinin ameliyathanelere kazandırılmasıyla hastalara daha iyi hizmet vereceklerini belirtti.

Türkiye'deki son teknolojiyi yakından takip ederek uygulamaya önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu, "Hastanemiz hepimiz için umut ve şifa kapısı. Sadece Edirne'den değil, çeşitli illerden, hatta Balkanlar'dan gelen hastalarımız var. Bu hastalarımızı bir an önce şifaya kavuşturmak için devamlı olarak hastanemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir marka değeri olmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Son teknolojik cihazları hastanemize kazandırmaya ve hizmet vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da hizmet kalitesini her anlamda artırmak için üniversite yönetiminin desteğiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ziyarette Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin de yer aldı.

YORUMLAR
500
Rektör Karabulut'tan Akademide kadın konulu sunum Rektör Karabulut'tan Akademide kadın konulu sunum PAÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek plan PAÜ'den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek plan

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Hastanesindeki 6 ameliyat odası yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement