Trakya Üniversitesi Hastanesine 64 sağlık personeli alınacak - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 64 sağlık personeli alacak.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, üniversitelerinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi'nin bölgenin en fazla istihdam sağlayan kurumu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yeni çalışma arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla birlikte teknik altyapısı güçlü olan, yatak kapasitesi ve tıbbi cihaz bakımından ülkemizin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan üniversite hastanemiz daha da güçlenecek. Yeni işe alım sürecinin hayırlı olmasını diliyor, aramıza katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Hastanesine sözleşmeli sağlık personeli kadroları için 52 hemşire, 1 diyetisyen, 1 eczacı, 10 sağlık teknikeri alımı gerçekleştirilecek.

Açılan toplam 64 kadroya alınacak kişiler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 20 Nisan tarihine kadar, Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesinden müracaat edebilecek.

Başvuran adaylar, KPSS B grubu puanı esas alınarak sıralanacak ve sıralamada herhangi bir alt puan sınırı uygulanmayacak.