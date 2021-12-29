Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova Başbakan Yardımcısı ve bakanlarla bir araya geldi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile iş birlikleri ve projeler üzerine görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da heyetlerin görüşmesinde konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin eğitim ve sağlık alanında Kosova ile güçlü bağları ve iş birliklerinin olduğunu belirtti.

Bugüne kadar binin üzerinde Kosovalı öğrenciye eğitim verdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Yine çok sayıda hastamıza hastanemiz aracılığıyla şifa kapısı olduk. Yeni projelerimizle mevcut iş birliklerimizi derinleştirmek ve iki ülke arasındaki kadim bağlarımızı güçlendirmek için projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi Teknopark modelini Balkanlara kazandırmak ve Balkanların ekonomik ve teknolojik kalkınmasına öncülük etmek istiyoruz. Adımlarımızı güçlü ve kararlılıkla atıyoruz. Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile kıymetli bakanlarımız Rozeta Hajdari ve Fikrim Damka ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduk. Projelerimiz karşısındaki heyecanımızın ortak olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Çok yakın zamanda yeni müjdelerimizle ülkemiz ve üniversitemiz ile Balkanlara yeni köprülerin temellerini atacağız."

Başbakan Yardımcısı Redzepi de bağımsızlıktan bu yana Trakya Üniversitesinin Kosova'ya verdiği destek için müteşekkir olduklarını dile getirerek, Teknopark modelinin Kosova'da da hayata geçmesinin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Ziyarette, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da yer aldı.