Trakya Üniversitesi heyeti Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi heyeti Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

30.03.2021 13:45
Trakya Üniversitesi heyeti Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu, System.String[]

Trakya Üniversitesi heyeti, Kuzey Makedonya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Trakya Üniversitesi heyeti, Kuzey Makedonya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı makamında ziyaret etti.

Ülkede hayata geçirecekleri projeler konusunda Murat'a bilgi veren Tabakoğlu, desteklerinden dolayı Murat'a teşekkür etti.

Murat da iki ülkenin güç birliği yapacağı her proje ve fikriyatı desteklemenin kendisinin bir gönül borcu olduğunu ifade etti.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademovski ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ile görüştü.

Görüşmede Aydoğan Ademovski, Trakya Üniversitesi'nin Teknopark projesi ile buraya ülkelerine geldiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtirken, Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de Trakya Üniversitesi'nin örnek aldıkları, kurumun coğrafyada marka değeri çok güçlü bir üniversite olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da eğitimden sağlığa, ticaretten sanata kadar Kuzey Makedonya'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda Trakya Üniversitesi'nin tüm imkanlarının hazır olduğunu ifade etti.

Heyet son olarak Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü ziyaret ederek ülkede yaptıkları ziyaretlerle ilgili istişarede bulundu.

Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar ve Makedonya'daki çalışmalarını yakından takip ederek desteklediklerini belirten Sekizkök, başta Teknopark modeli olmak üzere Trakya Üniversitesi'nin projelerinin kendilerinde büyük bir heyecan oluşturduğunu vurguladı.

Tabakoğlu da Büyükelçi Sekizkök'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Heyette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ile Basın Danışmanı ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada da yer aldı.

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Makedonya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi heyeti Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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