Trakya Üniversitesi İİBF öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF), 2020-2021 akademik yılında mezun olan ve dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tören salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen ve bu yıl salgın önlemleri kapsamında fakültede sınırlı katılımcıyla düzenlendi.

Törene Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Dekan Prof. Dr. Ayhan Gençler ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve fakülte birincisi Pınar Terlemez, eğitim yaşamları boyunca kendilerine destek olan üniversite yönetimi ve ailesine teşekkür etti.

Dekanı Gençler de salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak mezuniyet törenlerini bölümlerinde ve fakültede dereceye giren öğrencilerle sınırlı tuttuklarını belirtti.

Üniversiteleri başarılı kılan ve onlara değer katan sadece geçmişleri ve tarihsel derinlikleri değil, mezun öğrencilerinin gerçek yaşamda elde ettikleri başarılar ve istihdama katılımları olduğuna vurgu yapan Gençler, şöyle konuştu:

"Üniversite mezunlarının mezun olmadan önce iş hayatını tanımalarının eksikliklerini görmeleri bakımından staj büyük önem arz etmektedir. Sayın Rektörümüz de böyle bir açılımın, üniversitemiz öğrencilerinin geleceğine yönelik önemli bir fırsat yaratacağını vurgulayarak bizlerin de bu yönde yenilikler yapmamız gerektiğini ön görmüştür. Bunun neticesinde bizler de 7+1 eğitim modeline geçerek, öğrencilerimizin 8. dönemlerinde tamamen stajda bulunarak iş hayatına adaptasyonlarını sağlamak amacıyla bir uygulama başlattık."

Rektör Tabakoğlu ise Edirne'nin, gerek köklü tarihi gerekse kültürel zenginlikleriyle başlı başına bir öğretmen olduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi'nin de bu kadim kentin tarih boyunca sahip olduğu eşsiz eğitim kurumlarının bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Ülke olarak en büyük değerin gençler olduğunu ve gençlerin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Tabakoğlu, şöyle sürdürdüÇ

"Milletimizin cevheri, en büyük zenginliği siz gençlersiniz. Sizler, ülkenin geleceği olarak her zaman kendinizi güzel yetiştirmenin gayreti içinde olmalısınız. Hepimiz bildiklerimizin öğretmeni, bilmediklerimizin öğrencisiyiz. Hayat sizler için yeni başlıyor ve daha alınacak çok yolunuz, söyleyecek çok sözünüz var. Öğrenmek, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yalnızca bir tarafınızı, yönünüzü geliştirir, diğer tarafınızı eksik bırakırsanız tek kanatlı kuş misali uçamazsınız.

Bir kanadınız akıl, bir kanadınız erdemlerle donanmalıdır. Devamlı sorgulayan, analiz eden, tekrar tekrar deneyen, bildiklerinin acaba doğru mu deyip peşinden giden ve yeni bir söz de ben söyleyebilir miyim diye düşünen gençler olmalısınız. Diğer tarafından kendini bilen, medeniyetini, tarihini, nereden gelip nereye gittiğini bilen yüksek ahlakla sahip olmalısınız. Bizler, sizlere değerlerimiz doğrultusunda bir yaşam kültürü sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinize güzel bir gelecek diliyorum."

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesinin ardından meslek andının okunması ve öğrencilerin keplerini havaya atmalarıyla sona erdi.