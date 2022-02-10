Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ali Öztürk atandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Öztürk atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun uhdesinde bulunan dekanlık görevine, Yükseköğretim Kurulu tarafından Prof. Dr. Ali Öztürk'ün ataması yapıldı.

Fakültede düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Tabakoğlu, Öztürk'ün, ilahiyat ve İslam ilimleri alanında yetişmiş ve uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş değerli bir hoca olduğunu belirtti.

Dekanlık görevini, işinin ehline teslim etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Kendisinin liderliğinde fakültemizin, ilim ve irfan yolundaki eğitim ve hizmetlerinin artarak devam edeceğine, üniversitemiz ve şehrimiz için faydalı işler ortaya konacağına inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk de çok önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduğunu, ekip arkadaşlarıyla birlikte fakülteyi daha da ileriye götürmek için çalışacaklarını belirtti.