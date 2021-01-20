Trakya Üniversitesi ile Kosova arasında "teknopark" protokolü imzalandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ile Kosova arasında "teknopark" protokolü imzalandı

20.01.2021 11:41
Trakya Üniversitesi ile Kosova arasında

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında "Kosova Teknopark" kurulumu için protokol imzalandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında "Kosova Teknopark" kurulumu için protokol imzalandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Teknopark modelinin Kosova'ya uygulanacağı "Kosova Teknopark"ın protokolü, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi ile TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de imzalandı.

Rektör Tabakoğlu, törende, dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Kosova ile ilişkilerin daha da gelişmesi için çabaladıklarını belirtti.

"Kosova Teknopark" ile bu alandaki bilgi birikimlerini, gönül coğrafyası olan Balkanlara taşıyacaklarını ifade eden Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Kosova ve Balkanlara sunduğumuz tüm hizmetler gibi teknopark modeli de Balkanlar sevdamızın tezahürüdür. Ülkemizden aldığımız güçle eğitimden sağlığa, kültürden bilime tüm alanlarda koşulsuz, şartsız Balkanların hizmetindeyiz. Bugün tarihi bir protokole imza atıyor, Türkiye ve Trakya Üniversitesinin elindeki kıymetleri Balkanların da hizmetine sunuyoruz. Türkiye'nin ihracat kalemlerine teknopark modelini de ekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile hayata geçireceğimiz çalışmalar sayesinde Kosovalı gençlere yepyeni istihdam alanları sunacağız. Beyin göçünün önüne geçerek Kosova'nın her anlamda gelişimine ivme kazandıracağız."

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Krasniqi ise Türkiye'nin, Kosova'nın en büyük destekçileri arasında yer aldığını belirtti.

Yıllar önce genç Kosova Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu desteğini, bugün de her konuda ve güçlü bir şekilde yanlarında hissettiklerini ifade eden Krasniqi şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin eğitimine, hastalarımızın tedavisine ve daha birçok vesile ile ülkemize destek veren dost ve kardeş ülke Türkiye ile Balkan coğrafyasının en değerli eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesine, Kosova ve Balkanlar adına gönülden teşekkür ediyoruz. Trakya Üniversitesinin, teknopark fikrinin ortaya çıktığı ilk andan bu yana kararlı bir şekilde bu adımın takipçisi olması ve verdiği tüm sözleri yerine getirerek çalışmayı bu aşamaya taşıması bizim için çok değerli. Büyük bir motivasyon, kararlılık ve azimle bizlere destek veren, Kosova'nın gelişimi ve kalkınmasında sorumluluk alan Türkiye ve onun güzide üniversitesi Trakya Üniversitesine, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ekip arkadaşlarına Kosova halkı adına teşekkür ediyorum."

Trakya Bölgesi, Türkiye, Rektör, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi ile Kosova arasında 'teknopark' protokolü imzalandı - Son Dakika


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