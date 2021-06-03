Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel ve sportif faaliyetlerde iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın arasında imzalanan protokolün, her iki üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, üniversitelerin bilgiyi üreten ve bu bilgiyle donanan nitelikli insanları yetiştiren eğitim kurumları olduğunu belirtti.

Yapılan iş birliğinin başarılı çalışmalara olanak sağlayacağını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünden geleceğe bakan 'geleceğe köprü' olmayı ilke edinmiş Trakya Üniversitesi de süratle ilerleyen bilimsel ve teknolojik değişimde stratejik bir öneme sahiptir. Eğitim-öğretim deneyiminde yenilikçi yaklaşımları, araştırma-geliştirmeyi, yerel değerleri önemseyen ve destekleyen iki üniversitenin iş birliğinin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetleriyle daha iyi bir geleceğin kurulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de Nişantaşı Üniversitesini ziyaret ederek, iş birliği protokolü ile gerçekleştirilmesi beklenen konulara dair görüşmelerde bulundu.