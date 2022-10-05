Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

05.10.2022 11:14
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Haluk Kayıcı, editörleri arasında yer aldığı "Osmanlı Hakimiyetinde Rusçuk I-II" ve yayına hazırladığı "Dağdeviren Şevket Bey Balkan Savaşı Günlüğü Edirne'nin İşgal Günleri" adlı kitapları Rektör Prof. Dr.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Haluk Kayıcı, editörleri arasında yer aldığı "Osmanlı Hakimiyetinde Rusçuk I-II" ve yayına hazırladığı "Dağdeviren Şevket Bey Balkan Savaşı Günlüğü Edirne'nin İşgal Günleri" adlı kitapları Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu'nu makamında ziyaret eden ve kitap takdiminde bulunan Kayıcı, kitaplarla ilgili bilgi verdi.

Tabakoğlu, Edirne ve Balkanlar tarihine yönelik yapılan çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Bu anlamda değerli Haluk Kayıcı hocamın bu iki yeni kitabı bizim için çok değerli. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için de önemli bir kaynak olacağı düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi yayınlarından çıkan "Osmanlı Hakimiyetinde Rusçuk I-II" adlı kitapların, üniversitenin kuruluşunun 40. yılı anısına hazırlanan ilk kitaplar olduğunu dile getiren Kayıcı, kitabın yayınlanmasında verdiği desteklerden ötürü Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Süloğlu Müftüsü İsa Demirkaynak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Demirkaynak da Kaya'ya teşekkür etti.

Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kent Meydanı Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projenin yeraltı kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlçeye güzel bir meydan kazandırılacağını dile getiren Helvacıoğlu, "Sahadaki kazı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Meydanı, kafeleri, otopark alanları ile Keşan'a yepyeni bir vizyon kazandıracak projemizde hükümetimizin sonsuz desteği ve devletimizin öncülüğünde canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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