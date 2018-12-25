Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda Engelli Bireylere Farkındalık

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda Engelli Bireylere Farkındalık

1 saat önce

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda, özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda Engelli Bireylere Farkındalık, System.String[]
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda, özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

İpsala Meslek Yüksekokulunun fuayesinde, Gümrük ve Lojistik Öğrenci Topluluğu, Engelsiz Üniversite Birimi ve İpsala Yeni Hayat Bakımevi iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Boçoğlu, Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Hakimler Celalettin Yazgı, Harun Altıntaş, Esma Yılmaz, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz ile çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri katıldı.

İpsala Yeni Hayat Bakımevi Merkezinde hayatlarını sürdüren özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, önce kermes ardından da konser düzenlendi. İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe, İpsalalı vatandaşlar, özel sektör temsilcileri ve Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterirken Yeni Hayat Bakımevi sakinleri etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Farkındalık oluşturulmaya çalışılan etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının "tam ve diğer insanlara eşit ölçüde" sağlanması ile seslerinin topluma duyurulması amaçlandı. Birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlik Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin verdiği konserin ardından düzenlenen yarışmalarla sona erdi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, İpsala, Güncel
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