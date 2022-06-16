Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

16.06.2022 13:27
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulundan mezun olan 200 öğrenci için tören düzenlendi.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulundan mezun olan 200 öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüksekokul bahçesinde düzenlenen törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, mezun olan öğrencilere çalışma hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerin meslek yaşamlarına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Arda, şunları kaydetti:

"Bu yıl mezun olan 200 mezunumuz ile İpsala Meslek Yüksekokulu olarak yaklaşık 3 bin 500 meslek elemanını ülkemize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Türkiye'deki üç üniversitede uygulanmakta olan 3+1 iş yeri uygulama eğitimi modeline geçen ilk üniversite ve meslek yüksekokullarından biri olduk."

Arda, meslek yüksekokulunun başarılı bir yıl geçirdiğini de hatırlatarak TEKNOFEST'e katılan öğrencilerin Türkiye sekizincisi olduğunu dile getirdi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ise mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrencilere plaket ve belgeleri verildi.

Tören, meslek andının okunması ve kep atılmasının ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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