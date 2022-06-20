Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

20.06.2022 10:39
Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksekokul bahçesindeki tören ile farklı programlarda öğrenimini tamamlayan 105 öğrenci mezun oldu.

Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere cesaretli ve girişken olmaları tavsiyesinde bulundu.

Mezunların, evrensel değerlere olduğu kadar manevi, kültürel ve ahlaki değerlere de sahip çıkmaları gerektiğini belirten Kök, "Kişiliğinizden ve kimliğinizden taviz vermeyin. Ancak başkalarının da aynı hassasiyette olduğu bilincinde olun." şeklinde konuştu.

Okul birincisi Vedat Türkmen de salgın koşullarının etkisini azaltması ile birlikte başladıkları yüz yüze eğitimlerde, uygulamalardaki eksikliklerimizi hocalarımız sayesinde kapattıklarını belirterek, sağlıklı ve hijyenik ortamları sağlamak için çalışan okul yönetimine ve çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere belge ve plaketleri verildi.

Tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek andının okunması ve kep seremonisi ile tören sona erdi.

Törene, Keşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Selim Aras, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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