Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi, dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınıyla mücadeleye tüm gücüyle destek vermeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi, System.String[]

Trakya Üniversitesi, dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınıyla mücadeleye tüm gücüyle destek vermeye devam ediyor.


Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim, Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, Prof. Dr. Çiğdem Batıgöç ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile birlikte tüm Kimya Bölümü öğretim elemanları, son dönemde Covid-19 salgını ile birlikte artan ihtiyaç doğrultusunda, aralıksız dezenfektan üretimine başladı.


Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin gayretleriyle üniversitedeki Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı'nda üretilen günlük yaklaşık 1 ton dezenfektanın, Edirne ve ilçeleri başta olmak üzere, bölgenin dezenfektan ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.


Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim öncülüğünde bir araya gelen bölüm akademisyenleri, Covid-19'dan korunmada önemli bir role sahip dezenfektanlara talebin arttığını ve ihtiyacın yoğun olduğunu gördüklerini belirterek, Trakya Üniversitesi'ne yakışacak bir şekilde, sorumluluk bilinciyle, etkili bir dezenfektan üretimi için bir araya geldiklerini ve zaman kaybetmeden çalışmaya başladıklarını ifade ettiler.


Trakya Üniversitesi Hastanesi ve şehirdeki tüm sağlık kuruluşlarının yanı sıra Edirne'nin tüm ilçelerindeki sağlık merkezleri, belediyeler, valilik ve kaymakamlıklar ile sınır kapılarının dezenfektan ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz "Bu dönemde herkesin, elinden ne geliyorsa yapması lazım, bu bir mücadele, bir seferberlik. Bunu, topyekün bir mücadele gibi düşünürsek en önde görev alan sağlık çalışanlarımıza destek olmamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın virüsten korunması ve bu dönemde kendilerini yalnız hissetmemeleri çok önemli. Covid-19 salgını ile mücadelede büyük sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmamak için biz de üzerimize düşen görevi yapmak üzere kolları sıvadık ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Virüsten korunmada büyük önem arz eden dezenfektanı, tamamen Trakya Üniversitesinin kendi imkanları ile hazırlıyoruz. Şimdilik, günlük yaklaşık 1 ton üretiyoruz, ileride bu miktarı artırabiliriz. Dezenfektan üretiminde çeşitli formüller mevcut. Bizim kullandığımız formül Çin, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın direktifleri kapsamında üretimi oldukça pratik, güvenli ve etkili bir dezenfektan formülü. Bu dezenfektanla sadece sağlık çalışanlarımızı korumakla kalmıyor, akla gelebilecek tüm mekanların dezenfeksiyonu içinde sağlıklı bir çözüm üretmiş oluyoruz. Edirne Valimiz Ekrem Canalp ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun koşulsuz destekleri ve koordineli çalışmaları sayesinde, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz Kalkan ile birlikte stratejik bir çalışmaya imza attık. Korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve sağlık personelinin sağlığını korumak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her gün buradayız ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz takdirde bu virüsün üstesinden geleceğiz. Herkesin evde kalmasını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.


Dezenfektan üretiminin gerçekleştirildiği Enstrümental Laboratuvarı'na bir ziyaret gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Covid-19 ile mücadelede, bilimin ışığında, her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dezenfektan üretimi konusundaki teşvikiyle harekete geçtiklerini, yerli ve milli imkanlarla elde edilen dezenfektanın üretimine, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de büyük katkısı olduğunu belirten Tabakoğlu, Edirne Valiliğimizin bize sağladığı teknik destek sayesinde, ürettiğimiz dezenfektanı bölge hastanelerine, sınır kapıları ve dezenfeksiyon yapılacak kurum ve kuruluşlara teslim ediyoruz. Bu değerli girişim ve başarılı sonuç için, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Hocalarımızı kutluyor, kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki tüm hocalarımız, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda bu mücadeleye gönüllü olarak bir katkı sağlamaya çalışıyor. Kimya bölümümüz tarafından üretilen dezenfektanın da virüsle mücadele konusunda çok yararlı olacağı ve şehrimizde önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. Özellikle hastanelerde kullanılmak üzere ortam dezenfeksiyonuna ihtiyaç var. Günlük yaklaşık 1 tonluk üretim kapasitesi oldukça ciddi bir rakam. En ucuz maliyetle ürettiğimiz, çok etkili ve güvenli bu dezenfektanla, ihtiyaçlara cevap verebilmek, özellikle bugünlerde çok önemli. Bu sayede, sağlık hizmetlerinin verildiği noktalar başta olmak üzere, kritik alanların dezenfeksiyonuna önemli bir katkı sağlanmış olacak. Virüs ile mücadele konusundaki çalışmalarımız her geçen gün aratarak devam edecek. Emeği geçen Hocalarımıza bir defa daha teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 20:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]