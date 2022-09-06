Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimler Fakültesince "Tam İsabet 'Kız Çocukları İçin Basketbol Yoluyla Sosyal Gelişim' Programı" hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Edirne'de spor imkanlarına erişmekte zorlanan dezavantajlı kız çocuklarının spora katılımını kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çocukların spor yoluyla sosyal gelişimlerine farklı alanlarda katkı sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 öğrenciye haftalık basketbol eğitimleri ve öz yeterlik, sosyal haklar ve eleştirel düşünme konularında fiziksel aktiviteye dayalı eğitimler verildi. Ekim 2021 - Haziran 2022 arasındaki 8 aylık ilk yılın sonunda haftalık aktivitelerde çocuklara temel basketbol hareketleri öğretildi ve geleneksel oyunlarda, beden hareketleri aracılığıyla farklı alanlarda sosyal beceri kazandırma etkinlikleri yaptırıldı.

Ayrıca program kapsamında öğrenciler Türkiye'nin en önemli kulüplerinde basketbol şube sorumlusu olarak çalışmış ve ULEB Eurocup Şampiyonu olan Galatasaray'ın Basketbol Şube Sorumlusu Ömer Yalçınkaya'dan eğitim alma şansı yakaladı."

Keşan'da metruk konakta çıkan yangın söndürüldü

Keşan ilçesinde metruk konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Gelibolu Caddesi üzerindeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.