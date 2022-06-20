Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

20.06.2022 10:44
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende konuşan fakülte birincisi Alican Üngör, büyük emekler vererek ulaştıkları bugünde ailelerini ve sevdiklerini gururlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, salgın nedeniyle son iki yılda ara vermek zorunda kaldıkları mezuniyet törenlerini tekrar düzenlemenin sevinci içinde olduklarını belirtti.

Öğrencilerin başarısının bu süreçte arttığını görmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Aydoğdu, "Simurg Roket Takımının TEKFOFEST yarışmalarında sekizinciliği, öğrencilerimizin kabul edilen TÜBİTAK projeleri, danışman hocalarıyla bilimsel makaleler yayınlamaları, çeşitli Teknopark firmalarında çalışmaları, geldiğimiz noktada sadece birkaç örnek." şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezun olan öğrencileri tebrik ederek onların başarılarını gururla takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Törene video mesaj yoluyla katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne ve Trakya Üniversitesinde öğrencilik yapmanın bambaşka bir duygu olduğunu vurgulayarak öğrencilerin mezun olduktan sonra da Trakya Üniversitesi ile bağlarının devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından törende dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Hüsni İsmaili de törene katılarak mezun olan oğlu Kadir İsmaili'ye belgesini, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile birlikte verdi.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

Törene akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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