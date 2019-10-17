Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi'nde, 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni coşkusu
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde, 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni coşkusu

Trakya Üniversitesi'nde, 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni coşkusu

1 saat önce

Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni coşkusu yaşandı.

Trakya Üniversitesi'nde, 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni coşkusu, System.String[]

Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni coşkusu yaşandı.


Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, 2019-2020 Akademik Yılı'nda yükseltme alan akademik çalışanlar için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.


Bununla birlikte, bilim, kültür ve spor dünyasına katkı sağlayan öğretim elemanı ve öğrencilere teşekkür belgeleri, farklı başarılara imza atan ve Trakya Üniversitesi'nin tanınırlığını artıran çalışmalar gerçekleştiren akademik çalışanlara ise plaketleri takdim edildi.


122 öğretim üyesinin akademik cübbe giydiği törende Trakya Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalarla hizmet, bilim, spor ve başarı ödülleri elde etmiş 20 öğretim üyesiyle birlikte, Trakya Üniversitesi'ni yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan 17 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, dekanlar, müdürler, genel sekreter yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Sekreter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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