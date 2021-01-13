Trakya Üniversitesi'nde "Abay Köşesi" törenle açıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi'nde "Abay Köşesi" törenle açıldı

13.01.2021 14:07

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun hayatının anlatıldığı ve eserlerinin sergilendiği "Abay Köşesi" törenle açıldı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun hayatının anlatıldığı ve eserlerinin sergilendiği "Abay Köşesi" törenle açıldı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Edebiyat Fakültesindeki açılışta yaptığı konuşmada, Kazak milli edebiyatının kurucusu Kunanbayoğlu'nun, ülkesi başta olmak üzere tüm Türk dünyasına büyük bir miras ve silinmez izler bıraktığını söyledi.

Kunanbayoğlu'nun şiirlerinde ve kara sözlerinde Türklerin ruhunun ete kemiğe büründüğünü ifade eden Kaseinov, "Abay'ın düşüncelerinin temelinde kamil insan modeli yatıyor. Bu modelin Abay tarafından dile getirilmesi asla bir tesadüf değildir. Bu topraklar, söz konusu insan modelinin savunucusu Farabi'nin, insanlığa mutlu olmanın sırlarını öğreten Yusuf Has Hacip'in fikirleriyle sulandı. İşte Abay, bu derin köklerin bir devamı." dedi.

TÜRKSOY olarak 2020 yılında üye ülkeler başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Abay Kunanbayoğlu'nu tanıtmak için birçok faaliyeti hayata geçirdiklerini belirten Kaseinov, şöyle devam etti:

"Yıl boyunca Abay ile ilgili çeşitli kitapların yayımlanması için gayret gösterdik. Bugün bu önemli yayınlardan birini daha sizlere tanıtmaktan ve takdim etmekten onur duyuyorum. 'Abay'ı okumak' adlı bu prestij kataloğu yayımlayarak, ilgililerin dikkatine sunmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bu eserler, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin bu önemli köşesinde genç kardeşlerimizin ilgisini çekeceğine, onları bu eserleri okumaya ve anlamaya teşvik edeceğine açık yüreklilikle inanıyorum."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da büyük Türk milletinin var olduğundan bu yana büyük kahramanlık ve büyük fetihleriyle Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda 3 kıtaya yayıldığını belirtti.

Belirli zamanlarda zor günler geçirmiş Türk milletinin her seferinde küllerinden doğmayı bildiğini ifade eden Tabakoğlu, "Şimdi bu büyük millet son yüzyılda geçirdiği büyük zorluklardan sonra tekrar ayağa kalkıyor, birbirini tanıyor, değerlerini tanıyor, büyük birliklerin oluşturulmasında rol oynuyor. Türklerin UNESCO'su diye kabul ettiğimiz TÜRKSOY da Türk birliklerinin bir araya gelerek kendi aralarında muhabbeti, birliği, kardeşliği geliştirmek için kurduğu bir birlik. Sayın Kaseinov çok mümtaz bir şahsiyet, çok önemli bir kişilik." dedi.

Kazakistan'ın yetiştirdiği büyük değer Abay Kunanbayoğlu'nun, Trakya Üniversitesinde açılan "Abay Köşesi"yle tanınacağını aktaran Tabakoğlu, "Büyük Türk milleti son yüzyılda geçirdiği o travmalardan sonra kendi değerlerini unuttu, biraz uzak kaldı. Eski akrabalarını bir şekilde hatırlasın, kendi değerlerinin farkına varsın, kendi gücünü hissetsin diye bu birlikteliği kuruyoruz. Bu büyük coğrafyada Türk edebiyatının, Türk sanatının gücünü anlatacağımız için mutluyum." diye konuştu.

Kaseinov, Rektör Tabakoğlu'na Abay madalyası takdim etti.

Kaseinov adına "sanat sınıfı" açıldı

Abay Köşesi açılışı sonrası Devlet Konservatuarı'nda oluşturulan "Prof. Düsen Kaseinov Sanat Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Düsen Kaseinov'ın bir keman ustası olmasının yanında yetiştiği okulun 10 yıl rektörlüğünü yapmış akademisyen ve öğrenci yetiştiren bir sanatçı da olduğunu belirten Tabakoğlu, Kaseinov adını Edirne'de yaşatacaklarını belirtti.

Kaseinov da isminin bir sınıfa verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Tabakoğlu'na "Dede Korkut Kopuzu" heykeli verdi.

Program, araştırma görevlisi Gizem Alkan'ın piyano dinletisiyle sona erdi.

Trakya Üniversitesi'nde Abay Köşesi törenle açıldı
Trakya Üniversitesi'nde Abay Köşesi törenle açıldı
Trakya Üniversitesi'nde Abay Köşesi törenle açıldı
Trakya Üniversitesi'nde Abay Köşesi törenle açıldı

Trakya Bölgesi, Kazakistan, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde 'Abay Köşesi' törenle açıldı - Son Dakika


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