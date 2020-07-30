Trakya Üniversitesi'nde bayramlaşma - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı öncesi rektörlük birimlerini gezerek akademik ve idari personelin bayramını kutladı.

Rektör Erhan Tabakoğlu'na rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in yanı sıra Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin de eşlik etti.

Trakya Üniversitesi rektörlüğü binasındaki tüm birimleri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu akademik ve idari personelle bayramlaştı. Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği günler olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Milletimizin birleştirici özel günlerinden olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. Trakya Üniversitesinin tüm çalışanlarının ve ailelerin bayramını kutluyor sağlık, mutluluk ve huzurla nice bayramlara erişebilmeyi diliyorum" dedi. - EDİRNE