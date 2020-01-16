Trakya Üniversitesi'nde Çocuk ve Ergenlerde Travma ile EMDR yöntemi konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Çocuk ve Ergenlerde Travma ile EMDR yöntemi konuşuldu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi'nde Çocuk ve Ergenlerde Travma ile EMDR yöntemi konuşuldu

6 saat önce

Trakya Üniversitesi, toplum sağlığını ilgilendiren önemli konularda farkındalık oluşturmak ve bilinçli bir kitle oluşumuna katkı sağlamak adına düzenlediği bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Trakya Üniversitesi'nde Çocuk ve Ergenlerde Travma ile EMDR yöntemi konuşuldu, System.String[]

Trakya Üniversitesi, toplum sağlığını ilgilendiren önemli konularda farkındalık oluşturmak ve bilinçli bir kitle oluşumuna katkı sağlamak adına düzenlediği bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.


Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından 2019 yılında başlatılan "Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi" toplantılarının ikincisi, değerli bilim insanlarının katılımı ve katkısıyla Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker'in yaptığı, "2. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi" toplantısında, çocuk ve ergen sağlığı alanında önemli konular ele alınırken, değerli akademisyen ve hekimleri Trakya Üniversitesinde bir araya getiren programın davetli konuşmacısı, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkiye Derneği kurucu ve eğitmenlerinden Prof. Dr. Ümran Korkmazlar oldu.


Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, "2. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi" toplantısında, "Çocuk ve Travma: EMDR Terapisi" konulu bir sunum gerçekleştirerek, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Erken dönem travmalarının, gelişim döneminde ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sağlıklı sosyal-duygusal gelişim konusunda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, sağlıklı bir toplum ve geleceğin oluşmasına katkı sunacak aktarımlarda bulundu.


"Bağlanma" örüntüsünün "travma" ile ilişkisi ele alındı


Toplantıda, erken dönem travmalarının değerlendirilmesinde gelişim döneminin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, bu dönemde çocuklarda karşılaşılan "bağlanma" örüntüsünün "travma" ile olan ilişkisine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ümran Korkmazlar ayrıca, güvenli olmayan bağlanma örüntüleri ile bebeklerde oluşan travma sinyallerini, okul öncesi ve ilköğretim döneminde ortaya çıkabilecek semptom örnekleri üzerinden yaşanmış olan travmatik deneyim ve süreçler eşliğinde açıkladı.


Konuşmasında, çocuğun erken dönem gelişiminde "karşılıklılık" kavramına da değinen Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, karşılıklılık ile çocuğun strese karşı yanıtı arasında önemli bir ilişki olduğu bilgisini katılımcılarla paylaştı. Erken dönem travmalarına maruz kalan çocuklarda kullanılan tedavi yaklaşımlarından biri olan EMDR'nin olumsuz deneyimleri, duyguları, beden duyumunu ve düşünceleri iyileştirmede kullanılan bir psikoterapi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Ümran Korkmazlar; EMDR terapisi, tedavinin temel ilkeleri, mekanizması ve tedaviye ilişkin deneyimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.


İnteraktif bir şekilde gerçekleşen toplantıya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin yanı sıra Trakya Bölgesi'nde hizmet veren Çocuk ve Ergen Psikiyatri alanında uzman hekimler katıldı. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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