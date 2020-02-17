Trakya Üniversitesi'nde e-spor turnuvası - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde e-spor turnuvası

7 saat önce

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan "E-spor Öğrenci Topluluğu" ilk faaliyetini gerçekleştirerek kulübü üniversite öğrencilere tanıttı.

Trakya Üniversitesi'nde e-spor turnuvası, System.String[]

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan "E-spor Öğrenci Topluluğu" ilk faaliyetini gerçekleştirerek kulübü üniversite öğrencilere tanıttı. Balkan Kongre Merkezi'nde birbirinden eğlenceli ve mücadele dolu müsabakaların gerçekleştiği etkinlikte çeşitli ödüller de dağıtıldı.


Trakya Üniversitesi'nin e-spor ile ilgilenen öğrencilerini bir çatı altında toplamayı hedefleyen topluluk adına açıklama yapan Başkan Cem Özdinç "İlk faaliyetimizi e-spor dalının popüler oyunu League of Legends - LOL 1vs1 turnuvası ile yaptık. Etkinlik esnasında maçlara katılan herkese, maçlara katılmayan ama topluluğa üye olan öğrencilere de aralarda yapılan çekilişlerle sponsorların sağladığı çeşitli hediyeler verdik. Amacımız e-sporu Trakya Üniversitesi öğrencilerine tanıtmak ve sevdirmek. Ben özellikle topluluğumuzun Akademik Danışmanları Öğr. Gör İlkay Demiralay ve Öğr. Gör. Burak İşçimen'e katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


Etkinliğe Topluluk Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ülkemizin üst düzey e-spor takımlarından Suppermassive takımının koçu Serdar Padeş ve Trakya Üniversitesi LOL Elçisi Mert Bayır katılarak bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, League Of Legends, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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